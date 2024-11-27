Renault Captur нового поколения: от кроссовера ждут революционных изменений

На рынке Европы сейчас представлено немало вседорожников в компактном сегменте, но на особом счету остается Renault Captur (не путать с когда-то выпускавшимся в России Renault Kaptur). В прошлом году эта модель пережила рестайлинг, а теперь ее ждет смена поколений.

Накануне независимый дизайнер Клебер Силва, известный своими цифровыми рендерами популярных автомобилей, представил, как будет выглядеть Renault Captur новой генерации. По мнению бразильца, французский «паркетник» переживет революционные изменения во внешности и, возможно, в «технике».

Renault Captur 2026 неофициальный рендер

Эксперты ожидают, что «Каптур» 2026 года не слишком разрастется в размерах, поскольку над ним сейчас располагаются более крупные модели Symbioz и Austral, создавать конкуренцию которым модели Renault ни к чему.

Технически машина должна преобразиться с появлением у нее исключительно гибридных силовых агрегатов e-Tech, а также мягких-гибридов TCe.

Renault Captur 2026 неофициальный рендер

Не исключен вариант, при котором у Captur будет полностью электрическая модификация. Логика говорит, что у Renault есть для этого все инструменты, а также платформа CMF-EV с моторами мощностью 120 и 150 лошадиных сил, а также батареи от Megane E-Tech и Scenic. Однако когда такой вариант «Каптура» появится в продаже пока неизвестно.