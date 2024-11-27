Леклера и Сайнса вызвали на ковер в Ferrari после американского этапа Формулы 1

Шарль Леклер и Карлос Сайнс были немедленно вызваны в кабинет руководителя после Гран При Лас-Вегаса, где якобы между гонщиками Ferrari произошел очередной конфликт.

После того, как Леклер пересек линию финиша в субботней гонке в США, отстав от своего напарника Сайнса (занявшего третье место) более чем на 2 секунды, монегаск разразился ругательствами в адрес своего партнера и ситуации.

Утверждается, что Леклер выругался минимум шесть раз, но после того, как понял, что командное радио все это время оставалось включенным, принес сотрудникам пит-уолл извинения за нецензурную брань.

Глава команды Ferrari Фредерик Вассер после гонки решил отмахнуться от этой истории, заявив, что они обсудят этот момент с гонщиками после Гран При. Но если верить инсайдерам, за кулисами босс Скудерии занял более жесткую позицию.

Как сообщает «Quotidiano Sportivo», Вассер немедленно вызвал Леклера и Сайнс в кабинет руководителя Ferrari, где напомнил гонщикам, что они могут не быть друзьями, но должны проявлять лояльность в сотрудничестве и действовать в интересах команды.

Напомним, Ferrari продолжает борьбу в Кубке конструкторов сезона Формулы 1 2024 года, оставляя от лидирующего McLaren всего на 24 очка за 2 этапа до конца чемпионата. В последний раз итальянская команда побеждала в этом зачете в далеком 2008 году.