Легендарный Mercedes-Benz W124 празднует 40-летний юбилей – вот за что его любят

Mercedes-Benz W124. Фото Mercedes

Сегодня, 26 ноября 2024 года, с момента официального анонса седана Mercedes W124, ставшего в последствии одним из самых легендарных автомобилей в истории автопрома, исполнилось ровно 40 лет. Daily-Motor.Ru в честь этой памятной даты решил вспомнить, за что «сто двадцать четвертый» так полюбился покупателям.

Ходили слухи, что W124 был автомобилем, который создавали, когда бухгалтеры Mercedes были в отпуске. И это действительно так, ведь сегодня ни одна современная машина не способна сравниться с ним, когда речь заходит о прочной и надежной конструкции, а также внимании к комфорту и изысканности.

Mercedes-Benz W124. Фото Mercedes

В отличие от округлого W123, W124 был более строгим, имел большие плоские поверхности и крупные скошенные края, что придавало автомобилю блочный и точеный вид.

Внешность W124 разрабатывалась дизайнером Петером Пфайфферром. И он сумел попасть в точку, сделав автомобиль, который будет смотреться современно на протяжении десятилетий. Затем концепцию «отшлифовал» итальянский автомобильный художник Бруно Сакко, ушедший из жизни несколько месяцев назад.

Несмотря на то, что сегодня W124 выглядит квадратным, на самом деле его кузов выполнен с максимальным прицелом на эффективную аэродинамику. Клиновидная форма и высокая крышка багажника отлично работали, когда дело доходило до сопротивления воздушным потокам, что сделало машину самым аэродинамическим эффективным седаном в мире для своего времени.

Mercedes-Benz S124. Фото Mercedes

Однако помимо дизайна W124 обладал еще и инновационными функциями, такими как шарнирный одинарный стеклоочиститель, покрывавший рекордные 86 процентов ветрового стекла, а также задними подголовниками, опускавшимися вниз при нажатии кнопки для лучшей видимости при движении задним ходом.

Mercedes-Benz 124. Фото Mercedes-Benz-Clubs

А еще 124-й был не только седаном. В зависимости от страны сбыта такие машины продавали в вариантах универсал (S124), купе (С124), кабриолет (A124), лимузин (V124) и специальных исполнениях шасси F124 и VF124 (санитарные автомобили).

Сегодня W124 даже несмотря на возраст является квинтэссенцией современной классики во всем мире и считается одним из самых надежных автомобилей на планете и в истории штутгартского автопроизводителя.