Duster и Logan оказались одними из самых дефектных машин в Германии

Renault Duster. (Фото: Renault)

В России модели Duster и Logan, продававшиеся до 2022 года под брендом Renault, прославились своей неубиваемостью, но, как показывает исследование TÜV Report, с которым ознакомился Daily-Motor.Ru, в Европе эти модели не считают качественными.

Служба ADAC, занимающаяся проверкой машин в рамках техосмотра в Германии (обязательная процедура для машин возрастом более 3 лет), опубликовала результаты собственного анализа. Оказывается, что одними из самых дефектных автомобилей на немецком рынке являются модели Duster и Logan, но выпускаемые не Renault, а румынским суббрендом Dacia.

В свежем исследовании кроссовер и седан, зарекомендовавшие себя в России как бронебойные, вошли в списки неудачников практически во всех возрастных категориях. Duster оказался одним из худших машин в сегменте машин от 6 до 7 лет, 8-9 лет и 10-11 лет с 24.3, 29.7 и 34.1 процентами проваленных техосмотров соответственно.

Renault Logan. (Фото: Renault)

Что касается седана Logan, то 4-дверку признали одной из худших по числу найденных дефектов в возрастных категориях от 10 до 11 лет и от 12 до 13 лет с 34.1 и 41% обнаруженных в ходе техосмотров неисправностей.

Столь кардинальная разница в оценках надежности одних и тех же моделей в России и в Европе может быть связана с разным техническим оснащением таких автомобилей.

«Старосветские» Duster и Logan, выпускаемые компанией Dacia, комплектуются моторной и трансмиссионной линейкой, которая сильно отличается от той, что шла в отечественных вариантах этих моделей.