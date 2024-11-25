Хэтчбек Suzuki Alto 10-го поколения появится в 2026 году и будет стоить дешевле 700 тысяч рублей

Неофициальный рендер Suzuki Alto 10 поколения (Изображение: Best Car Web)

В Японии крайне высокой популярностью пользуется сегмент кей-каров (машины длиной до 3,4-метра). Одним из главных бестселлеров этого класса является компактный хэтчбек Suzuki Alto, который готовится к переходу в десятое по счету поколение. Японские инсайдеры раскрыли о новинке первые подробности. Со всеми ними ознакомился Daily-Motor.Ru.

Журналисты выяснили, что предстоящая генерация Alto будет сосредоточена на переменах в дизайне машины, а также на улучшении его топливной экономичности и характеристик плюс появлении у хэтчбека более современных систем безопасности.

Предполагается, что десятый «Альто» снизит вес примерно на 100 кг по сравнению с актуальной моделью, масса которой равна от 680 до 760 кг.

Действующее поколение Suzuki Alto (Фото: Suzuki)

Так резко похудеть машине должен переход на усовершенствованную версию своей платформы Heartect, в которой будет использоваться сверхпрочная и улучшенная высокопрочная сталь, а также материалы, сочетающие в себе легкую конструкцию и крепкие материалы.

Добиться улучшенной топливной экономичности в случае с Alto 10-го поколения получится за счет появления в его оснащении мягкой гибридной системы с 48-вольтовым стартер генератором, который заменит нынешнюю 12-вольтовую установку. Модернизированная система, получившая название «Super Ene Charge», включит в себя легкую батарею и более мощный электромотор на 10 кВт, обеспечивающий до 30% общей производительности автомобиля.

Точные характеристики машины обещают раскрыть перед официальной премьерой автомобиля, запланированной на конец 2025 года. В продаже в Японии новый Alto появится в 2026 году и будет стоить примерно 1 миллион иен (675 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу).