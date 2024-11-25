Третье поколение Mazda CX-5 появится позже, чем все думали

Рендер третьего поколения Mazda CX-5 (Изображение: Best Car)

Несмотря на активное развитие новой линейки кроссоверов с поперечно расположенными двигателями и базовым задним приводом Mazda не собирается отказываться от своей самой продаваемой на сегодняшний день SUV-модели в мире – бестселлера CX-5. Но замена актуальной генерации главного конкурента Toyota RAV4 не произойдет в одночасье.

Новая генерация CX-5, вероятно, будет представлена немного позже, чем все считали. Предполагалось, что автомобиль покажут в начале 2025 года и начнут его продажи в этом же году, но в реальности ситуация может оказаться немного иной.

Недавняя статья японского издания «Best Car» свидетельствует о том, что премьера новой генерации Mazda CX-5 состоится не раньше октября 2025 года, когда свои двери откроет выставка Japan Mobility Show. Но ждать, что кроссовер появится в продаже сразу после его официального дебюта не стоит. Инсайдеры уверяют, что до дилеров третье поколение CX-5 доберется только в начале 2026 года.

Рендер третьего поколения Mazda CX-5 (Изображение: Best Car)

Ключом к успеху третьего поколения должна стать собственная гибридная силовая установка, разработанная инженерами Mazda. Технология двигателя нового поколения получит название Skyactiv-Z.

Внешне реформенный CX-5 должен получить дизайнерские решения и пропорции, которые были опробованы в премиальных моделях компании от CX-60 и выше, но сохранит передний привод и продольное расположение силового агрегата.