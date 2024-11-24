Макс Ферстаппен снова чемпион Формулы 1, голландец выиграл титул 2024 года досрочно

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен оформил досрочное чемпионство, завершив Гран При Лас-Вегаса одну позицию выше (5-е место), чем его главный конкурент Ландо Норрис, пересекший линию финиша шестым.

Этого оказалось достаточно, чтобы оторваться от соперника на недостижимую величину очков за два этапа до окончания сезона Формулы 1 2024 года.

Это уже не первый чемпионский титул голландца в Ф-1. Ранее гонщик Red Bull одержал победы в сезонах «Королевских гонок» 2021, 2022 и 2023 годов. Таким образом Ферстаппен сравнялся по количеству чемпионств в истории Формулы 1 с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем.

Что касается Кубка конструкторов, то здесь пока не все очевидно. За победу в этом году спорят сразу три команды – McLaren, Ferrari и Red Bull.

Причем шанс на то, чтобы оказаться лучшим коллективом Формулы 1, есть у каждой из «конюшен».