Дизайн новых кроссоверов Mazda вызывает у покупателей путаницу, но так было задумано

Линейка новых кроссоверов Mazda, состоящая из моделей от CX-60 до CX-90, была призвана пробиться в сегмент премиум-автомобилей, где бросить вызов продукции легендарной немецкой троицы – Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Но пока с этим у компании проблемы, ведь все эти кроссоверы при определенных ракурсах вызывают у покупателей путаницу, поскольку выглядят практически одинаково. Однако как оказалось, эти странные сходства машин не просто совпадения – они являются результатом ожесточенных внутренних дебатов внутри «Мазды».

По словам одного из инженеров из Хиросимы, японская марка столкнулась с трудным решением: должна ли каждая модель иметь свою собственную индивидуальность или они должны придерживаться целостного (хотя и немного повторяющегося и шаблонного) семейного сходства, которое определяет линейку сегодня? В конечном счете, Mazda склонилась к единообразию, отдав предпочтение единому внешнему виду всей линейки внедорожников.

Кроссоверы Mazda CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90

Вместе с тем, ранее в компании велись жаркие дискуссии на тему того, чтобы придать моделям CX-60 и CX-70 купеобразный силуэт, сделав их дизайн более спортивным, но противники этой идеи считали, что такое решение сократит объем багажника кроссоверов.

В итоге Mazda внимательно присмотрелась к рынку и решила, что обтекаемые линии крыши не стоят того, чтобы жертвовать практичностью.

Вот только все эти решения привели к тому, что дилеры Mazda жалуются на сложности с демонстрацией различий машин своим клиентам. По их словам, те испытывают некоторый уровень замешательства, когда стоят в автосалоне и выбирают себе машину из выстроенных в ряд новых кроссоверов CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90.