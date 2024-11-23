Новая звезда Формулы 1 может пропустить Гран При Лас-Вегаса

Новоиспеченная звезда Формулы 1 – аргентинец Франко Колапинто – попал в серьезную аварию во время квалификации Гран При Лас-Вегаса 2024 года. Молодой пилот, который удивлял экспертов и критиков своими результатами в последних гонках, пытаясь пробиться в Q3 задел стену во внутренней стороне 16-го поворота и врезался в стену.

Гонщик немедленно покинул разрушенный болид и выглядел вполне здоровым, но перед тем, как вернуться в кокпит ему предстояло пройти медицинские тесты, чтобы получить возможность участвовать в гонке.

Однако, если верить официальному заявлению команды Williams, за которую выступает аргентинец, молодой пилот может пропустить Гран-При Лас-Вегаса из-за удара с перегрузкой на отметке в 50G.

«Во время квалификации Франко получил существенный удар, сила которого составила более 50G. Это потребовало медицинского осмотра. Очевидно, что удар такого масштаба является серьезным для организма и завтра нужно будет вновь оценить состояние пилота, перед тем, как понять, готов ли он гоняться.

Здоровье Франко – это все, что имеет значение. И мы рады, что в остальном с ним все в порядке», – говорится в официальном пресс-релизе, опубликованном командой Williams.