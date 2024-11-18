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Бюджетный кроссовер Hyundai вскоре сменит поколение

Текст: Алексей Шмидт
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Появившись в мае 2019 года компактный кроссовер Hyundai Venue успешно пережил пятилетку, обновившись в 2022 году. Сейчас корейцы работают над его следующей генерацией, которая должна изменить машину не только внешне, но и технически.

Во внутренней документации компании следующая генерация Venue значится под индексом QU2i. Предполагается, что в ней машина получит полностью переработанный стиль, вдохновленный вседорожниками Creta и Alcazar (7-местная «Крета»). 

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Реформенному кроссоверу может достаться переработанная решетка радиатора с большим и широким прямоугольным дизайном, передний бампер, расположенный выше, чем раньше, а также новые горизонтальные задние фонари, соединенные между собой светодиодной полосой на двери багажника. 

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Комбинации двигатель и коробка передач будут перенесены из текущего поколения. Hyundai Venue 2025 года продолжит предлагать те же варианты атмосферного бензинового двигателя объемом 1,2 л, бензинового двигателя с турбонаддувом объемом 1-литра и дизельного двигателя объемом 1,5-литра.

Презентация новой генерации компакт-кроссовера Venue запланирована на конец 2025 года.

Фото:Hyundai

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