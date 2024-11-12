Седан-версия Suzuki Swift удивила кардинальными отличиями от оригинала

Раньше формула создания бюджетного седана Suzuki Dzire была простой. Взять глобальный хэтчбек Swift, поменять на нем двери и добавить закрытый багажник. Но в третьем поколении японцы решили пойти в другом направлении.

На этот раз малолитражный седан, который в предыдущей генерации одно время даже продавали в России (спасибо параллельному импорту) попытается выйти из тени своего аналога хэтчбека, став более уникальным.

В свежем поколении Dzire оказался не просто «Свифтом» с трехобъемным кузовом. Модернизированная модель выглядит совсем не так, как оригинальный хэтчбек, на котором она основана. Более того, она почти не имеет общего листового металла со Swift.

Спереди 4-дверке достались оквадраченные фары и декоративная деталь, объединяющая их между собой. Под ними находится широкая решетка радиатора, которая даже крупнее, чем в «Свифт». Крылья машины выгибаются вверх с зубчатыми характерными линиями, придавая им более широкий вид.

Вместо характерной линии сбоку Dzire достались изгибы, а также заднее антикрыло, интегрированное в крышку багажника, рядом с которым расположены почти квадратные фонари с хромированной планкой.

Длина седана составляет 3995 мм, ширина – 1735 мм, а высота – 1525 мм. Между осями предусмотрено расстояние в 2450 мм. Объем багажника равен 382 литрам, топливного бака – 37 литрам, а клиренс – 163 мм.

Внутри Dzire практически идентичен хэтчбеку Swift и предлагает точно такое же оснащение салона.

То же самое касается технической части. Под капотом находится новый 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель. Он заменяет старый четырехгоршковый агрегат, но выдает примерно ту же мощность (рассчитан на 81 л.с. и 112 Нм крутящего момента). Варианты трансмиссий включают в себя «механику» и классический «автомат».

В продажу новый седан Suzuki поступит в ближайшее время. Первым рынком для него, как и прежде, станет Индия.