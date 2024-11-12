Самый быстрый вариант электрического седана Hyundai заметили на Нюрбургринге

Hyundai в очередной раз «засветил» самую производительную версию своего электрического седана Ioniq 6 с литерой «N» на немецкой трассе Нюрбургринг. Корейский автопроизводитель испытывает на этом автодроме сложную трансмиссию, установленную на борту машины, но ее характеристики держит в строжайшем секрете.

Судя по снимкам, сделанным журналистами испанского портала «Motor.es», замеченный фотошпионами прототип был облачен в красную виниловую пленку, типичную для спортивного подразделения Hyundai. Несмотря на наличие камуфляжа, сквозь него приглядывались раздельные фары и большие воздухозаборники на концах бампера и посередине.

Улучшать аэродинамику седана предстоит узким боковым зеркалам, в которые встроены камеры, а также двум задним спойлерам (более узкий встроят в крышку багажника, а крупный приделают к ней двумя мачтами.

На снимках машины также видны спортивные сиденья с шильдиками компании Recaro, которая недавно признала себя банкротом, а также массивные 20-дюймовые легкосплавные колесные диски с тормозными суппортами, окрашенными в красный цвет.

Инсайдеры пишут, что новый Ioniq 6 N станет одной из главных новинок корейского бренда, запланированных на вторую половину 2025 года. Автомобиль поступит в продажу ближе к 2026-му и получит сразу два мощных электромотора, которые совокупно будут выдавать свыше 600 лошадиных сил.

Литий-ионная батарея с полезной емкостью более 90 кВт/ч позволит «заряженному» электромобилю из Кореи демонстрировать запас хода до 500 километров на одном заряде.