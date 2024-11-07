ДомойАвтоновости сегодняHyundai Palisade второго поколения показали в лесу и снегу

Hyundai Palisade второго поколения показали в лесу и снегу

В Сеть выложили свежие рендеры одной из самых ожидаемых корейских автоновинок

Текст: Алексей Шмидт
Менее 2 мин. чтения
신형 현대 팰리세이드 풀체인지 XRT 디자인을 위한 예상 디자인이 유투브를 통해 공개 되었습니다. 많은 시청 바랍니다. The anticipated design for the new Hyundai Palisade full change XRT model has 4

Презентованный в 2018 году семиместный вседорожник Palisade стал флагманом SUV-гаммы Hyundai. В 2022 году машина прошла через обновление, а теперь для нее готовится переход во второе поколение. Тестовые прототипы этой модели попадают в объективы фотошпионов с начала этого года, но какой дизайн предстоит получить серийной машине уже плюс-минус известно.

Художники корейского портала «NYMammoth», известные своими предсказаниями внешнего облика еще не вышедших в продажу местных моделей, подготовили рендеры Hyundai Palisade второй генерации. Машину показали в двух локациях – в лесу и в снегу.

신형 현대 팰리세이드 풀체인지 XRT 디자인을 위한 예상 디자인이 유투브를 통해 공개 되었습니다. 많은 시청 바랍니다. The anticipated design for the new Hyundai Palisade full change XRT model has 3

На изображениях отчетливо видно, что новинка «Хендэ» переживет кардинальное внешнее преображение. Ей достанется совершенно другая передняя часть кузова с широкой прямоугольной радиаторной решеткой, вертикальными фарами с пиксельной графикой дневных ходовых огней и  сложный по конструкции бампер.

Читайте на Daily-Motor – продолжение новости ниже –

Корма машины отличится от предшественницы не меньше, чем «лицо». Сзади машине могут достаться аналогичные по световому рисунку фонари, иная дверь багажника и черная облицовка бампера с выделяющимися на ее фоне блоками выхлопа. 

신형 현대 팰리세이드 풀체인지 XRT 디자인을 위한 예상 디자인이 유투브를 통해 공개 되었습니다. 많은 시청 바랍니다. The anticipated design for the new Hyundai Palisade full change XRT model has 5

Перемены в технической части, по слухам, включат в себя появление у нового «Палисад» гибридной силовой установки на базе 2,5-литрового ДВС. В качестве альтернативы для него инсайдеры видят 3,5-литровый V6 с функцией «наддува».

Официальная премьера флагманского вседорожника Hyundai запланирована на 2025 год.

Подписывайтесь на наш ТГ-канал и Google News

Фото:NYMammoth

Интересное по теме:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+