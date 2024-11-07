Hyundai Palisade второго поколения показали в лесу и снегу

Презентованный в 2018 году семиместный вседорожник Palisade стал флагманом SUV-гаммы Hyundai. В 2022 году машина прошла через обновление, а теперь для нее готовится переход во второе поколение. Тестовые прототипы этой модели попадают в объективы фотошпионов с начала этого года, но какой дизайн предстоит получить серийной машине уже плюс-минус известно.

Художники корейского портала «NYMammoth», известные своими предсказаниями внешнего облика еще не вышедших в продажу местных моделей, подготовили рендеры Hyundai Palisade второй генерации. Машину показали в двух локациях – в лесу и в снегу.

На изображениях отчетливо видно, что новинка «Хендэ» переживет кардинальное внешнее преображение. Ей достанется совершенно другая передняя часть кузова с широкой прямоугольной радиаторной решеткой, вертикальными фарами с пиксельной графикой дневных ходовых огней и сложный по конструкции бампер.

Корма машины отличится от предшественницы не меньше, чем «лицо». Сзади машине могут достаться аналогичные по световому рисунку фонари, иная дверь багажника и черная облицовка бампера с выделяющимися на ее фоне блоками выхлопа.

Перемены в технической части, по слухам, включат в себя появление у нового «Палисад» гибридной силовой установки на базе 2,5-литрового ДВС. В качестве альтернативы для него инсайдеры видят 3,5-литровый V6 с функцией «наддува».

Официальная премьера флагманского вседорожника Hyundai запланирована на 2025 год.