Mercedes S-Class из 80-х с дверьми крыльями чайки хотят продать за 40 миллионов рублей

Модельная линейка компании Mercedes конца прошлого столетия может похвастать множеством интересных автомобилей, созданных в рамках коллабораций с различными тюнинг-ателье. Один из них – Styling Garage, который создал собственное видение Mercedes 500SEC, переоборудовав его в вариант «Gullwing» (крылья чайки).

Свет увидело всего 57 таких машин. И одну из них недавно выставили на торги в рамках аукциона RM Sotheby’s.

В описании лота говорится, что автомобилем владел некий коллекционер из США, который предпочитал Ferrari, но периодически ездил и на этом «Мерседесе». С 1984 года, когда машина увидела свет, она преодолела 99 тысяч 800 километров, а затем была отправлена обратно в Германию.

Автомобиль пережил техническое обслуживание стоимостью в тысячи долларов, в том числе за восстановление гидравлических механизмов подъема дверей типа «крылья чайки» – одной из главной особенностей тюнинг-пакета Styling Garage для этой модели.

Журналисты подсчитали, что с учетом инфляции сегодня новый Mercedes-Benz 500 SEC «Gullwing» стоил бы в районе 364 тысяч долларов. Примерно эти же деньги аукционный дом собирается выручить с продажи 40-летней машины с пробегом под 100 тысяч километров.

Вилка, за которую хотят продать необычный «Мерседес», составляет от 350 до 400 тысяч евро или 35 миллионов 700 – 40 миллионов 860 тысяч рублей по действующему курсу.