Lexus разрабатывает новый суперкар LFR. Вот что о нем известно

В сегменте суперкаров и гиперкаров «даунсайзинг» идет полным ходом. Достаточно взглянуть на Ferrari F80 с его V6, в котором цилиндров в 2 раза меньше, чем у той же LaFerrari.

Lexus видит эту тенденцию и готовит собственный суперкар, который придет на смену легендарного LFA. Вместе с тем, компания также откажется от определенной части цилиндров, отмахнувшись от атмосферного V10 в пользу мотора V8 от Yamaha.

Как и новый флагман из Маранелло, LFR (машину, по слухам, будут называть именно так) будет электрифицирован.

Внешне суперкар окажется похож на концепт-кар GT3 от Toyota (изображения ниже), а также будет выглядеть как японский вариант Mercedes-AMG SLS или AMG GT благодаря удлиненному капоту.

Прототип Toyota GT-3. Фото: Toyota

Закамуфлированные тестовые прототипы LFR легко могли бы сойти за гоночные автомобили, но у них есть номерные знаки.

Кроме того, серия шпионских снимков показывает автомобили на дорогах общего пользования, так что они определенно разрешены для использования на улицах несмотря на большое заднее антикрыло, напоминающее гоночную машину.

Ожидается, что Lexus LFR станет одним из последних автомобилей, оснащенных двигателем V8. Появление серийного суперкара ждут в 2026 году.