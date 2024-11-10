Toyota Jimny – почти фантастическую коллаборацию показали на неофициальных изображениях

Toyota и Suzuki укрепили партнерские отношения, что доказал их очередной проект е-Vitara, который будет выпускаться с разными названиями обоими автопроизводителями.

Но что если коллаборация компаний зайдет настолько далеко, что Toyota посягнет на самое святое в линейке Suzuki – ее внедорожник Jimny. Ответить на этот вопрос взялись художники студии SRK Designs, показавшие, как мог бы выглядеть бейдж-инжиниринговый «Джимни», если бы его начала выпускать Toyota.

Ранее в прессе активно ходили слухи, что руководство Toyota просит у Suzuki разрешение использовать платформу ее рамного компактного внедорожника Jimny в своей новой модели, но каждый раз получает отказ. Впрочем, не исключено, что однажды крупнейший мировой автопроизводитель добьется своего и приобретет в свою линейку клона «Джимни».

Независимые дизайнеры уверены, что в таком случае Toyota Jimny (их проект называется именно так) получит совершенно иное оформление передней части кузова по сравнению с оригиналом.

Добиться этого удастся за счет специальной накладки на решетке радиатора, другому капоту, выкрашенной в серебристый цвет губе переднего бампера и собственным колесным дискам с пятью спицами.

Вносить серьезные изменения в бейдж-инжиниринговый проект не имеет смысла, а это значит, что Jimny от Toyota сохранил бы оригинальный интерьер, где единственной доработкой стало бы отсутствие шильдиков Suzuki, место которых заняли бы эмблемы «Тойоты».

А вот в техническом плане машина, скорее всего, оказалась бы немного другой. Вместо оригинального 1,5-литрового бензинового мотора на 102 лошадиные силы под капотом Toyota Jimny мог бы расположиться гибрид, который сейчас используется в моделях Yaris и Yaris Cross. Его мощность равна 131 л.с., что гарантировало бы автомобилю существенную прибавку в производительности.

Ничего из ходовой части «тойотовцы», скорее всего, бы не тронули, сохранив в машине две жесткие оси, полный привод с понижающей передачей и другие внедорожные «фишки».

Впрочем, пока все это лишь домыслы и никаких официальных подтверждений того, что такой автомобиль появится нет. Зато известно, что Toyota готовит компактную версию Land Cruiser, которая в теории может навязать конкуренцию тому же Jimny в отместку Suzuki за отказ делиться платформой.