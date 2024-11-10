У Toyota появился собственный грузовой велосипед за 650 тысяч рублей

Toyota стремится стать ведущей в мире компанией по производству транспортных средств с нулевым уровнем выбросов. И эта стратегия включает в себя не только выпуск электромобилей, но и других видов мобильности. Накануне выяснилось, что в их числе значатся даже велосипеды.

В кооперации с французской компанией Douze Cycles инженеры «Тойоты» разработали грузовой велосипед, получивший название Cargo Verso.

Модель представляет собой одну из самых больших грузовых платформы на рынке такой техники и обладает прочной литой алюминиевой рамой. Велосипед специально разработан для перевозки крупногабаритных и тяжелых грузов весом до 100 кг и может похвастаться различными опциональными примочками вроде транспортированного лотка в формате Euro Box, водонепроницаемого бокса на 270 литров, а также специального прицепа.

Облегчить поездку при полной загрузке Toyota Cargo Verso должен мощный электромотор Yamaha, работающий в связке с внешним аккумулятором емкостью 500 Вт/ч. Батарея является съемной и может заряжаться от 0 до 100 процентов за 4 часа.

В зависимости от варианта использования максимальный запас хода грузового велосипеда Toyota может достигать отметки в 100 километров, но ехать быстрее 25 км/ч не получится (на электромоторе установлено ограничение мощности в зависимости от скорости движения).

Разработчики модели заявляют, что их байк обладает одним из самых низких центров тяжести в классе, что обеспечивает ему отличную устойчивость даже при полной загрузке. Два дисковых тормоза с гидравлическим управлением и четырьмя поршнями нового поколения Tektro M750 гарантируют тормозную мощность и безопасность даже на мокрой дороге.

В неподвижном состоянии устойчивость обеспечивается центральной подставкой, которая позволяет безопасно загружать и разгружать грузовой велосипед.

Длина велосипеда Toyota Cargo Verso составляет 2,75-метра, расстояние между колесами равно 2,16-метрам.

Стоит такое необычное транспортное средство недешево. В Европе за него просят от 6 тысяч 190 евро или почти 650 тысяч рублей.