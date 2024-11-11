Новый Toyota Hilux не появится до 2026 года несмотря на грозных конкурентов из Кореи и Китая

Свежие сообщения в зарубежной прессе указывают на тревожные признаки того, что пикап Toyota Hilux не появится до 2026 года. Причем, если верить этой информации, речь будет идти о модернизированной версии этой модели, а не новом поколении. Все это может сильно ударить по продажам Hilux на планете, где его активно поджимают Ford Ranger, а также новые представители сегмента, такие как корейский Kia Tasman и китайский BYD Shark 6.

По данным бразильского издания «Autoesporte», новый Hilux недавно был замечен в рамках первых испытаний.

Утверждается, что реформенная модель будет работать на дизельном топливе (предположительно это будет мягкий гибрид на базе 2,8-литрового ДВС с турбонаддувом), а выпускать ее собираются на заводе в Таиланде и в Южной Америке.

В заводской документации реформенный Hilux проходит под индексом 640X, а в качестве сроков премьеры машины указана дата 2026 год.

Точные даты запуска автомобиля в продажу сейчас неизвестны, но актуальной генерации этого пикапа придется оставаться на конвейере еще как минимум два года. И все это при условии, что вскоре на международные рынки выйдет новый корейский пикап Kia Tasman с его 2,2-литровым «дизелем» и буксировочной способностью в 3,5-тонны.

Кроме него отобрать покупателей у нынешнего Hilux будет пытаться подключаемый гибрид BYD Shark 6, работающий от 1,5-литрового турбомотора и сразу двух электрических двигателей, обеспечивающих ему полный привод с высоким крутящим моментом и возможности буксировать 2,5-тонны.