В ГАИ призвали пожилых автомобилистов делать одно и то же каждый раз, когда они садятся за руль

Перед тем, как отправиться в путь, каждый автомобилист должен придерживаться четких правил, чтобы не создать опасности для себя и окружающих. Особенно это касается пожилых водителей. Инспектор ГАИ (ГИБДД) в беседе с Daily-Motor.Ru напомнил о том, что необходимо делать таким автомобилистам каждый раз, когда они садятся за руль.

По словам сотрудника Госавтоинспекции, участники дорожного движения с плохим зрением должны носить очки в каждой из поездок. Здоровые глаза и четкое видение дороги чрезвычайно важны для обнаружения опасностей или препятствий на дороге.

С годами зрение многих начинает ухудшаться, а это значит, что люди в позднем возрасте могут страдать от проблем со зрением, таких как катаракта или глаукома, способных ограничивать зрение, тем самым подвергая риску других участников дорожного движения.

«Нужно ли носить очки или контактные линзы для управления автомобилем? Убедитесь, что вы надеваете их каждый раз, чтобы оставаться в безопасности на дороге», – рассказал инспектор ДПС редактору Daily-Motor.

Более того, сотрудник ГАИ напомнил, что игнорирование этого правила может привести к штрафам, причем достаточно большим. И коснуться они могут не только пожилых людей, но и молодых водителей.

Если в водительских правах есть отметка о необходимости использовать очки (GСL в 14-й графе), то водитель обязан делать это каждый раз, когда садится за руль. Отказ приравнивается к отсутствию водительских прав вовсе и карается штрафами от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от количества таких нарушений.

Также существует высокая вероятность, что впоследствии автомобиль отправится на штрафстоянку (на усмотрение сотрудника ДПС).