Subaru Crosstrek, Honda Civic и Skoda Karoq и других проверили на экологичность

В мире существует организация, специализацией которой является оценка машин на экологичность. Ее имя Green NCAP. С 2020 года ее протокол включает в себя проверку автомобилей на чистоту их выхлопных газов, энергоэффективность силовых установок и выбросы парниковых газов в атмосферу.

На днях строгие тесты прошли два электрических автомобиля (Jeep Avenger и Honda e:Ny1), четыре бензиновых или бензиновых мягких гибрида (Honda Civic, Skoda Karoq, Mini Countryman и Subaru Crosstrek) и один дизельный мягкий гибрид (Mercedes GLC).

Электрокары заработали в испытаниях максимальные пять звезд. Honda Civic, Mercedes GLC и Skoda Karoq – по три звезды, бензиновый мягкий гибрид Mini Countryman – 2,5, а Subaru Crosstrek набрал всего 2 звезды.

Наивысшие оценки достались двум электромобилям. В частности Jeep Avenger, заработавшем 97% эффективности и экологичности, а также Honda e:NY1 c 94%-эффективностью. Последний столкнулся с проблемами только во время теста при низких температурах (-7 градусов по Цельсию).

Гибриды показали себя также неплохо. К примеру, Honda Civic набрал в среднем 56 баллов в испытаниях, что сделало ее лучшим выбором с точки зрения эффективности среди подобных автомобилей.

Что касается аутсайдеров, то здесь затесался японский кроссовер. Subaru Crosstrek удалось заработать только 2 зеленые звезды и средний балл в 39 процентов благодаря 2,0-литровому атмосферному бензиновому двигателю с постоянным полным приводом, который, несмотря на комбинацию с гибридной системой 118V e-Boxer и положительные результаты в борьбе с загрязнениями, достиг порога минимальной эффективности и экологичности.