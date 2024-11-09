Что будет с машиной, если ездить со стрелкой бензобака на букве «Е»

Нехватка бензина – не самый приятный опыт. Но самое страшное в недостатке топлива не само затруднительное положение, в котором можно оказаться на дороге, а в том, какой ущерб имеет шанс нанести машине.

Автомеханик ответил на вопрос Daily-Motor.Ru о том, что будет автомобилю, если ездить со стрелкой бензобака, застывшей на букве «Е».

E является обозначением слова «Empty» (в переводе, «Пустой»). Сама езда на практически пустом баке чревата рядом технических неисправностей, которые могут возникнуть в автомобиле совершенно внезапно.

Первое, что может произойти с машиной, это повреждение ее топливной системы. Дело в том, что топливо, находящееся в бензобаке, используется автомобилем не только в качестве питания двигателя, но и в качестве охладителя и источника смазки для топливного насоса. Если уровень топлива станет критично низким, то насос будет работать «на сухую», начнет перегреваться и в какой-то момент просто выйдет из строя.

Другая популярная проблема, которая возникает у любителей ездить на практически пустом баке – засорение топливных фильтров. В любом бензобаке со временем скапливается грязь, которая оседает на его дне. В случае, когда бак практически пустой, бензонасос вместе с топливом засасывает все эти осадки, чем забивает топливную систему машины.

Эксперты советуют не доводить дело до крайностей и стараться избегать ситуаций, когда уровень топлива опускается ниже четверти бака.

В случае, если сделать это не получается, и на табло бензобака загорелась «лампочка», а стрелка близка к букве «Е», необходимо постараться как можно быстрее найти заправку и пополнить запас топлива автомобиля выше критичных отметок.