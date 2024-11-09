В Россию организовали ввоз самого надежного кроссовера Chevrolet

Компания Chevrolet имеет широкий пул кроссоверов, которые с разной долей успеха продаются по всему миру. Но только один из них считается самым надежным. Накануне этот автомобиль стал доступен на российском рынке. Daily-Motor.Ru выяснил, что это за машина.

Согласно отчету авторитетного портала «J.D.Power», самым безотказным кроссовером в линейке Chevrolet в 2024 году является его модель Equinox.

В недавнем исследовании этой модели присвоили оценку надежности в 88 баллов из 100 возможных. По этому показателю он опережает в гамме «Шевроле» такие популярные автомобили как Trailblazer и Blazer (по 86 баллов), Trax (83 балла) и Traverse (82 балла).

В Россию Equinox начали ввозить не из родных для этой модели США, а из Китая. Поставки таких машин ведутся через порт во Владивостоке.

Автомобили 2024 года предлагают привезти в том числе под заказ. Все они оснащаются безальтернативным 1,5-литровым мотором, работающим в паре с электрическим двигателем и системой переднего привода. Максимальная мощность составляет 370 лошадиных сил. В качестве трансмиссии в них трудится «автомат».

Цены на новые Equinox зависят от комплектации и выбранного автосалона, торгующего такими машинами. Минимальный входной прайс на такой автомобиль составляет 3 миллиона 900 тысяч рублей за кроссовер, который привезут под заказ. Живые экземпляры оценены гораздо дороже (их стоимость может доходить до 4 миллионов 572 тысяч рублей).