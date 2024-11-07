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Стало известно, зачем Lexus установил в кроссовер TX квадратные подстаканники

Спойлер: все ради американцев и их любви к Кубку Стэнли

Текст: Алиса Шашкова
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Как правило, подстаканники, независимо от того, в каком автомобиле они находятся, круглой формы. Но в Lexus решили, что их новый трехрядный кроссовер TX будет отличаться от всех других и получит квадратные подстаканники, которые при желании можно снять с центральной консоли.

Зачем компания добровольно создала хаос в том, что предполагалось как традиционный семейный автомобиль? Ответ на этот вопрос появился спустя более чем год после дебюта Lexus TX.

Журнал «Jalopnik» сообщает, что причиной установки в люксовый кроссовер было желание дизайнеров «Лексус», чтобы они вмещали так называемые Кубки Стэнли. 

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Это чрезвычайно популярные стаканы среди американцев, особенно большие с ручкой. В ходе испытаний японские эргономисты выяснили, что их гораздо легче поместить в квадратный подстаканник, нежели в круглый, а также специально выделили в нем место для больших ручек. 

В рамках выставки в Лас-Вегасе (SEMA-2024) представители Lexus подтвердили, что подстаканники в Lexus TX подойдут только под Кубки Стэнли, тогда как простые стаканчики почти наверняка будут в них болтаться. 

Что подвигло специалистов люксового автопроизводителя к такому странному и далеко не самому функциональному решению в своей флагманской новинке в сегменте кроссоверов – не уточняется. 

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Фото:Jalopnik

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