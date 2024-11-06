Обновленный Lexus ES – перемены снаружи и внутри практически гарантированы

Все больше людей в мире выбирают либо кроссоверы, либо внедорожники, но определенная часть покупателей сохраняется и за классом седанов. Одной из компаний, которая пока не готовая отказаться от выпуска машин в этом сегменте – Lexus.

Японский автопроизводитель обладает широким ассортиментом премиальных 4-дверок, в число которых входят спортивный IS, удобный ES и роскошный LS.

IS и LS пережили обновления в этом десятилетии, однако с ES это до сих пор не произошло. Машина нуждается в доработке и, вероятно, рестайлинг подоспеет уже совсем скоро.

В интернет просочилось руководство по эксплуатации реформенного седана Lexus ES для покупателей. Судя по сделанным скриншотам из этой книги, обновленная японская четырехдверка получит несколько изменений в фарах, которые, вероятно, будут следовать форме более современных моделей Lexus.

Дизайнеры проведут ревизию решетки радиатора, а также переделают задние фонари автомобиля по типу свежих кроссоверов NX и RX.

Внутри ES ждут еще более драматичные перемены. Главная среди них – новый информационно-развлекательный дисплей.

Судя по просочившимся иллюстрациям, он, наконец, будет иметь ту же компоновку, что и в последних моделях Lexus. Это означает гораздо больший экран, который подключен к кожуху комбинации приборов. Также стоит ожидать появления нового цифрового кластера и кучу обновлений программного обеспечения, характерного для представительского седана.

Когда состоится дебют обновленного Lexus ES пока неизвестно. Вполне возможно, что это может произойти скорее раньше, чем позже, учитывая возраст модели (актуальный ES находится в строю с 2018 года).