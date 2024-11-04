Toyota мини-Land Cruiser: обратный отсчет до премьеры стартовал

Если есть автомобиль, о котором в прессе говорят больше всего в 2024 году, то это точно новинка Toyota, именуемая в СМИ как мини-Land Cruiser. Компактный внедорожник обещали представить в сжатые сроки и, похоже, до его премьеры остается совсем немного времени.

Эстетически автомобиль будет основан на прототипе Compact Cruiser EV, но не исключено, что машине все же достанется ряд дизайнерских элементов, заимствованных у старших собратьев в лицах Land Cruiser 250 и Land Cruiser 300.

Мотор от Hilux и полный привод

Слухи говорят о том, что новинка «Тойоты» получит название Land Cruiser FJ и будет делить платформу и шасси с бюджетным пикапом Hilux Champ, который производится в Таиланде.

С точки зрения механики ходят разговоры о турбодизельном моторе на 2,8-литра, который внедорожник унаследует у «Хайлакса», но в качестве довеска к нему будет использован стартер-генератор. При этом наличие под капотом такой компактной машины настолько объемного силового агрегата вызывает вопросы.

Инсайдеры обещают, что Land Cruiser FJ будет иметь возможность ездить за город, получив систему полного привода. Кроме нее в арсенал машины войдут различные программы вождения, в том числе для передвижения по бездорожью.

Длина автомобиля должна составить порядка 4,5-метра. Внутри внедорожника смогут расположиться до пяти человек, но рассчитывать на объемный багажник не приходится.

Выпуск мини-Land Cruiser собираются начать уже в этом месяце. Его премьера может состояться до конца 2024 года.