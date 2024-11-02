Ультрабюджетный седан Suzuki для небогатых стран показал свой салон

Suzuki близка к дебюту четвертого поколения своего ультрабюджетного седана, представляющего собой копию глобальной 5-дверки Swift. Машину уже успели раскрыть на шпионских изображениях, но как будет выглядеть ее интерьер до сих пор было неизвестно.

Портал «Autothrustindia» выложил в Сеть первые живые снимки салона Suzuki Dzire 4 генерации, приоткрыв занавесу тайны о его внутреннем убранстве.

Как видно на фотографиях, интерьер нового Dzire будет отличаться свежим языком дизайна, отличающегося как от текущего поколения машины, так и от родственного хэтчбека Swift.

Машине достанется мультимедийная система с «плавающим» сенсорным экраном диагональю 9 дюймов (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), обновленная полуцифровая комбинация приборов, новое трехспицевое рулевое колесо, а также пересмотренные вентиляционные отверстия и торпедо в трех оттенках с имитацией цвета искусственного дерева.

Ожидается, что Drize 2024 окажется первым в своем сегменте автомобилем, который будет оснащен люком с электроприводом. Кроме того, в его арсенал уже в базовой комплектации войдут: камера на 360 градусов, климат-контроль, порт зарядки USB Type-C, круиз-контроль, шесть подушек безопасности.

Внешне машине предстоит отличаться от предшественника и хэтчбека Swift нового поколения собственной лицевой частью с другой решеткой радиатора, стилизованными фарами, переделанными светодиодными ДХО, пересмотренным бампером и капотом.

Корма нового Dzire будет иметь Y-образные светодиодные фонари и хромированную полосу, другой бампер и модернизированную крышку багажника.

В качестве движущей силы новый Suzuki Dzire будет использовать 1,2-литровый 3-цилиндровый атмосферный бензиновый двигатель, заменивший существующий 1,2-литровый 4-цилиндровый мотор K-Series. Это тот же агрегат, который приводит в движение Swift, с выходной мощностью и крутящим моментом 82 л.с. и 112 Нм соответственно.

В паре с ним в компактном седане будут доступны как 5-ступенчатая механическая коробка передач, так и коробка передач AMT.