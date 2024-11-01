Рестайлинговый Lexus ES 2025 впервые сфотографировали вживую

Действующее поколение седана Lexus ES готовится к плановому рестайлингу, в ходе которого машину ждут как внешние, так и технические перемены. Японская 4-дверка уже успела показаться на тизере, а затем и схематичных изображениях, слитых в Сеть. А теперь ее впервые удалось запечатлеть вживую.

Lexus ES 2025 подловили фотошпионы во время транспортировки по Китаю. Автомобиль, находившийся в автовозе, не был облачен в традиционный для еще не представленных машин камуфляж, что позволило рассмотреть его дизайн.

Как видно на сделанных папарацци снимках, реформенный ES ожидает появления переделанной оптики, другой радиаторной решетки, а также фонарей, которые обзаведутся новой графикой.

Другие изменения произойдут в салоне машины, но заглянуть внутрь автомобиля, замеченного в Китае, не удалось. Несмотря на это журналисты ждут, что новинка обзаведется свежей центральной консолью и мультимедийной системой с крупным дисплеем диагональю 15 дюймов.

Технические характеристики машины сейчас находятся в секрете, но кардинальные перемены в них произойдут с малой долей вероятности. В стартовой комплектации можно будет рассчитывать на прежний 2-литровый бензиновый ДВС, выдающий 173 лошадиные силы.

Средней в иерархии версий окажется модификация с 2,5-литровым 204-сильным «атмосферником», а замкнет гамму двигателей модели гибридная силовая установка, выдающая совокупно 218 «скакунов».

Премьера нового Lexus ES состоится в Китае уже в ближайшие недели.