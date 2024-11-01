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Названа кнопка в автомобиле, которая позволяет ездить с большим комфортом

О ее назначении многие не знают

Текст: Алексей Шмидт
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Со временем и технологическим развитием автомобили внедрили в себя множество систем, которые повысили комфорт и безопасность тех, кто находится на борту. Тем не менее, существуют некоторые функции, о которых многие пользователи не знают, и предпочитают их не использовать. К примеру, автомобильную кнопку, которая помогает ездить более комфортно – Auto Hold.

Эта кнопка обычно входит во многие автомобили разных марок. Как правило, она располагается где-то в консоли или центральном туннеле и приводит в действие механизм, который широко используется, особенно в ситуациях очень плотного движения, с длительными остановками.

Кнопка Auto Hold используется для удержания автомобиля на одном месте без необходимости нажимать на педаль тормоза. Это не только позволяет избежать длительного удержания тормоза, но и снижает утомляемость и повышает безопасность, предотвращая случайное проскальзывание автомобиля при отпускании тормоза на крутых склонах.

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Кнопка Auto Hold. Фото: соцсети

Как только вы нажмете эту кнопку, тормоза автоматически останутся включенными до тех пор, пока вы снова не надавите на педаль акселератора. 

Эксплуатация системы очень проста. Просто нажмите кнопку с надписью «Auto Hold» или «Auto H», и на приборной панели загорится сигнальная лампа, обычно зеленого цвета.

В этот момент автомобиль остается неподвижным, и необходимости держать педаль тормоза нажатой исчезает. При повторном нажатии на педаль акселератора система Auto Hold автоматически выключается. 

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Кнопка Auto Hold. Фото: соцсети

Но в ее работе есть несколько важных нюансов. Во-первых, функция Auto Hold активируется только в том случае, если водитель пристегнут ремнем безопасности, и, в зависимости от марки и модели, автоматически отключается, если он отстегнут. Он также деактивируется через десять минут.

Несмотря на преимущества, которые предоставляет Auto Hold, существуют ситуации, в которых использовать его нецелесообразно. К примеру, на неровных поверхностях или вне асфальта. В таких случаях лучше использовать стандартный способ – удерживание педали тормоза. 

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Фото:Соцсети

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