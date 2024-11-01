Mazda MX-30 получила специальную ретро-спортивную версию в Японии

В июле прошлого года Mazda сняла с продаж свой тусклый MX-30 EV в Соединенных Штатах из-за плохих продаж. Фактически, за океаном в первой половине 2023 года было продано всего 66 экземпляров, в то время как в 2022 году покупателей по всей Америке нашли всего 324 экземпляра.

Зато в родной Японии MX-30 продолжает выпускаться в модификациях BEV, Range-Extender и MHEV, а также был обновлен новым вариантом, получившим название Retro Sports Edition.

Специальные штрихи начинаются снаружи и включают в себя несколько черных акцентов, в том числе боковые зеркала и колеса. Новые функции также обнаруживаются в салоне.

Самым большим обновлением машины является установка большего 10,25-дюймового информационно-развлекательного дисплея вместо 8,8-дюймового блока, который можно найти в меньших вариантах MX-30. Этот новый экран включает в себя беспроводную связь Apple CarPlay и проводной Android Auto. Mazda также отказалась от старого порта USB-A в пользу USB-C.

Несколько новых функций безопасности входят в стандартную комплектацию Retro Sports Edition. Например, система переднего обзора теперь может идентифицировать пешеходов, а также появилась новая система мониторинга состояния водителя.

Тем, кто склонен оставлять своих детей на задних сиденьях, также будет приятно узнать, что отныне в MX-30 есть предупреждение о наличии чад на заднем сиденье при выходе из автомобиля.

Кроме того, в японский кроссовер было добавлено несколько новых подключенных сервисов, в том числе сигнализация и дистанционный запуск двигателя, которые позволяют запускать и останавливать MX-30 с помощью приложения My Mazda.

В базовой версии MX-30 Retro Sports Edition комплектуется 2-литровой «четверкой», работающей в составе «мягкого» гибрида. Ценник такой машины составляет 2,9 миллиона иен или 1,8 миллиона рублей.

Роторный электромобиль обойдется покупателям уже в 4,3 миллиона иен, а флагманская версия будет доступна по цене от 4,7 до 5,2 миллиона иен (от 3 до 3,3 миллиона рублей соответственно).