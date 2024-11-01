Новое поколение Mazda3 показано на первых неофициальных изображениях

По традиционным японским меркам, популярный компактный седан Mazda3 подходит к периоду, когда для него уже должна начать готовиться замена. Появившись в 2003 году 4- и 5-дверка доросла до четвертого поколения, которое дебютировало в 2019 году. Теперь, если верить слухам, инженеры Mazda уже работают над новой «тройкой», либо ее электрической заменой EZ3.

Дизайнер из Малайзии Theottle уверен, что знает как будет выглядеть новая Mazda3 в пятой генерации. Художник опубликовал рендеры этого автомобиля в 5-дверном кузове, раскрыв его экстерьер с двух ракурсов.

Рендер новой Mazda3. Фото: Theottle

По мнению автора изображений, в новом поколении «тройке» предстоит унаследовать черты дизайна у актуальной модели, а также у «батарейного» лифтбэка Mazda EZ6, представленного в Китае этой осенью.

Машине может достаться более строгая внешность с классическим «маздовским» оформлением «передка» и корма с задними фонарями, объединенными между собой светодиодной перемычкой.

Рендер новой Mazda3. Фото: Theottle

Кардинальных перемен в технической части автомобиля ждать если и стоит, то только в случае с электрическим седаном EZ3. Простая Mazda3 продолжит комплектоваться бензиновыми моторами, связку которым в ряде случаев составит электрический довесок.

Когда реформенная «тройка» увидит свет пока неизвестно, но, скорее всего, это произойдет уже в ближайшие годы.