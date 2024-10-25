Новая седан-версия Suzuki Swift будет представлена 11 ноября

Очередным крупным запуском компании Suzuki после новой генерации хэтчбека Swift станет дебют следующего поколения собрата этой модели – седана Dzire. Компактная четырехдверка должна увидеть свет уже в будущем месяце.

По информации «Autocar India», презентация Suzuki Dzire состоится 11 ноября. В продажу машина поступит практически сразу после своей официальной премьеры.

В новом поколении Dzire получит еще больше различий с соплатформенным Suzuki Swift. Помимо иной конструкции задней части кузова автомобилю предстоит отличиться от родственника «носом» в стиле моделей Audi, затемненной горизонтальной решеткой радиатора с хромированными элементами, а также узкими фарами с темными рамками и более спортивным передним бампером.

Рендер нового поколения седана Suzuki Dzire. Фото: Autocar India

Кроме них Dzire выделится на фоне мирового «Свифт» собственными колесными дисками с алмазной огранкой, совершенно новыми светодиодными задними фонарями, люком в крыше и несколькими другими удобствами, которых нет у 5-дверки.

В подкапотном пространстве машины ждут появления нового 1,2-литрового 3-цилиндрового бензинового мотора серии Z, который сможет работать как на традиционном топливе, так и на природном газе. Бензиновый вариант получат в пару автоматическую коробку передач, тогда как «газовые», если верить слухам, будут работать только с 5-ступенчатой «механикой».

Продавать седан будут на развивающихся рынках (в первую очередь в Индии), где Dzire предстоит навязать конкуренцию моделям Hyundai Aura, Honda Amaze и Tata Tigor.