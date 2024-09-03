Аналог Suzuki Swift в кузове седан получит другой дизайн, двигатель и больше опций

В 2022 году с момента запуска параллельного импорта в России появилась 4-дверка Suzuki Dzire, но также быстро покинула нашу страну, оставив несколько еще не распроданных экземпляров. Сейчас этот бюджетный седан, адресованный развивающимся рынкам, вслед за соплатформенным хэтчбеком Swift готовится к переходу в новое поколение, которое сулит ему множество изменений.

По данным портала «ICN», премьера свежей генерации Dzire состоится уже в октябре этого года. Автомобиль, тестовые прототипы которого то и дело подлавливают на дорогах Индии, должен получить новые решения в дизайне, а также измениться технически.

Внешне от предшественника машину можно будет отличить за счет других фар со светодиодными ДХО и отражателями, расположенными сверху, тогда как указатели поворота с галогенными лампочками, напротив, разместятся внизу.

По сравнению с хэтчбеком Suzuki Swift фары Dzire в сборе окажутся больше и получат прямоугольную форму, а решетка радиатора и бампер примут собственный дизайн.

Арсенал седана, по слухам, может включить в себя мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto с беспроводным подключением, а также первый в классе электрический люк в крыше.

Под капотом Suzuki Dzire планируют разместить новейший 1,2-литровый 3-цилиндровый мотор Z12E, дебютировавший в новом Swift. Его максимальная мощность составляет 82 лошадиные силы, а пиковый крутящий момент равен 112 Нм. Атмосферный бензиновый мотор будет работать в паре с 5-ступенчатой механической, либо роботизированной коробкой передач.