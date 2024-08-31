Раскрыты самые беспроблемные автомобильные компании по версии популярного автомеханика из США

Сегодня некоторые модели даже самых лучших брендов с точки зрения надежности то и дело попадают в автосервисы с серьезными поломками. Накануне один известный автомеханик «Yon Atan» из США, пользующийся большой известностью в соцсетях, выделил пять автопроизводителей, машины которых он редко видит в автосервисе. Большинство из компаний, попавших в список, не станут сюрпризом, тогда как некоторые другие, напротив, вызовут удивление.

Toyota/Lexus

Первое место в этом рейтинге сотрудник автомастерской из Техаса отдал машинам японских брендов Toyota и Lexus. Несмотря на несколько последних отзывных кампаний, которые затронули продукцию этих автопроизводителей, эксперт считает, что они очень быстро решают все свои технические проблемы и заслуживают за это самых высоких оценок.

Volvo

Вторую позицию блогер-автомеханик присудил автомобилям шведской марки Volvo. По его словам, он видит их в стенах своего автосервиса крайне редко, а также выделяет их продвинутую гарантию, которая позволяет ремонтировать такие машины бесплатно у дилеров.

Mazda

Автомеханики, как правило, любят автомобили Mazda. И конкретно этот не стал исключением, поставивший их в своем рейтинге на третью строчку. Эксперт уверен, что машины этой компании недооценены большинством покупателей, но признает, что и у них есть определенные недостатки (к примеру, высокий риск появления «задиров» на стенках цилиндров).

BMW

Четвертое место неожиданным образом досталось продукции немецкой компании BMW, которая редко входит в ТОП-ы самых надежных. Специалист автосервиса из Техаса называет такие автомобили хорошо спроектированными, но признает, что они бывают сложными в ремонте, если в них что-то выходит из строя.

Электромобили

Замкнул этот субъективный рейтинг не какой-то один автопроизводитель, а целый сегмент рынка. Отдельного упоминания автомехаником удостоились такие марки как Tesla, Hyundai и Kia, которые в отличие от тех же гибридов попадают в ремонт очень редко.