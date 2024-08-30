В Россию ввозят корейский ответ на BMW X6

Премиальный суббренд Hyundai, известный как Genesis, долгое время оставался в стороне от новомодного сегмента купеобразных кроссоверов, но недавно все-таки решил создать собственную модель в этом классе. В качестве нее выступила специальная версия большого «паркетника» GX80, представленная в прошлом году. Такие машины уже давно можно было купить в Европе и США, а теперь они стали доступны и для покупателей в России.

По данным Daily-Motor.Ru, на российский рынок завезли партию вседорожников Genesis GV80 Coupe. Это купеобразные «паркетники», позиционирующиеся как конкуренты знаменитых BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.

В России такие машины предлагают с 3,5-литровым битурбированным бензиновым мотором T-GDI, развивающим 380 лошадиных сил, тогда как на других рынках эта модель идет еще с 2,5-литровой «наддувной четверкой» на 304 «силы» и 3-литровым турбодизелем на 273 л.с.

В качестве трансмиссии всей троице составляет одинаковый 8-диапазонный «автомат», а привод кроссовера можно выбирать между задним или полным.

Новые GV80 Coupe, ввезенные по альтернативному импорту (без участия самого автопроизводителя), сегодня предлагаются в Краснодаре, Москве и Новосибирске.

Цены на машины варьируются в пределах 10 миллионов 930 тысяч – 15 миллионов 900 тысяч рублей