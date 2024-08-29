Новый пикап Suzuki Equator на базе Toyota Tacoma: как он может выглядеть

С 2008 под 2012 год в гамме Suzuki значился среднеразмерный пикап Equator. Машина была продуктом бейдж-инжиниринга и представляла собой перелицованную версию модели Nissan Navara. В последние годы Suzuki активно сотрудничает в аналогичной бизнес-модели с Toyota, что породило слухи о возрождении пикапа Equator, но в его основу прочат совершенно другой «исходник».

Независимый дизайнер, известный в интернет среде как «Theottle», подготовил первые рендеры возрожденного пикапа Suzuki Equator. В своей работе художник опирался на экстерьер Toyota Tacoma, которая, по его мнению, максимально подходит, чтобы стать прародителем этой модели.

Как и в случае с оригинальным «Экватором», воскрешенная с помощью фотошопа модель отличается от исходного автомобиля собственным дизайном передней части. Ее было решено скопировать с внедорожника Suzuki, наделив машину круглыми фарами и решеткой радиатора с четырьмя вертикальными прорезями.

Кроме того, дизайнер слегка доработал боковину пикапа, подогнав ее под более строгие формы, которые использует в «Джимни» компания «Сузуки», а также наделила такой автомобиль широкими и выпуклыми расширителями колесных арок из неокрашенного пластика.

Если проекту дадут «зеленый свет», то в основе нового Suzuki Equator будет лежать «тойотовская» платформа TNGA-F. У оригинала машина могла бы унаследовать и его мотор – гибридную силовую установку i-Force Max мощностью 326 лошадиных сил, а также автоматическую коробку передач.

Впрочем, это лишь слухи и ни о каком возрождении модели Equator в Suzuki речи не ведут (по крайней мере пока).