Маленький седан Suzuki, который недолго продавали в РФ, меняет поколение

В 2022 году с запуском параллельного импорта в Россию приехал компактный седан Suzuki, который до этого продавался только в Азии. Этим автомобилем стала 4-дверка Dzire, остававшаяся на нашем рынке вплоть до 2023-го, пока дилеры не распродали все ее складские запасы. Сейчас бюджетник Suzuki готовится к плановой и третьей по счету смене поколений. Накануне выяснилось, как он изменится.

В четвертой генерации Dzire должен претерпеть всесторонние изменения в дизайне, а также подвергнуться технической модернизации.

Внешне машина будет отличаться от своего родственника в лице хэтчбека Swift, но основа для обоих автомобилей останется одинаковой. Субкомпактному седану достанется немного иные передний и задний бамперы, перелицованные фары и другие легкосплавные колесные диски.

Планировку внутри новинка может позаимствовать у кроссовера Fronx и хэтчбека Baleno, а также получить первый в своем классе люк в крыше (в качестве опции). В список оснащения машины должны войти информационно-развлекательная система с 9-дюймовым сенсорным экраном, автоматический климат-контроль, мультируль, бесключевой доступ в салон и другие плюшки.

Под капотом седана ждут появления новейшего 1,2-литрового 3-цилиндрового бензинового мотора Z12E от нового Swift, оснащенного механической коробкой передач или роботом AMT. Мощность двигателя составит 82 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент будет равен 108 Нм. При наличии электрического довеска эти цифры увеличатся на 3,1 л.с. и 60 Нм соответственно.

Премьера нового Suzuki Dzire, по слухам, состоится уже в сентябре этого года.