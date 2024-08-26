Mazda возродит легендарный роторный спортивный автомобиль RX-7 (2026)

В прошлом году на выставке Tokyo Mobility Show японский автопроизводитель Mazda показал концепт-кар Iconic SP, который, по слухам, был предвестником некоего нового спортивного автомобиля бренда из Хиросимы. С тех пор в Сеть утекли некоторые детали этого патента, давшие повод полагать, что речь идет о возрожденном купе RX-7.

На днях японский журнал «BestCar» раскрыл об этой перспективной задумке «Мазды» первые сведения, попутно показав, как будет выглядеть эта машина вживую.

В отчете инсайдеров говорится, что машина получит современный дизайн, использующий все последние наработки компании. Купе обзаведется узкими светодиодными фарами, покатым капотом, глубокой выемкой под решетку радиатора фирменной формы, а также широкими крыльями и спрятанными в стойках дверей ручками.

По новым слухам, возрожденный RX-7 будет работать от роторного двигателя, но совершенно другого по сравнению с тем, что машина использовала раньше. В качестве маховика в нем выступит электромотор на 25 кВт. Новый силовой агрегат будет способен работать в режиме внутреннего сгорания и даже электрическом варианте в течение коротких промежутков времени и сможет выдавать до 350 лошадиных сил. Емкость аккумулятора пока неизвестна, но сам блок хотят расположить за двумя сиденьями сзади.

Благодаря конструктивному решению японские инженеры смогут сделать автомобиль легче на 100 кг, чем предполагалось ранее, так что его масса составит примерно 1350 кг.

Ожидается, что цены на преемника оригинального RX-7 будут начинаться от 6-7 миллиона иен, что эквивалентно суммам в 3,8 – 4,4 миллиона рублей.

Новое спортивное купе Mazda будет запущено в производство в 2026 году.