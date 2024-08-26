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Mazda возродит легендарный роторный спортивный автомобиль RX-7 (2026)

Раскрыт его дизайн и подробности

Текст: Алексей Шмидт
Снимок экрана 2024 08 26 в 09.12.15

В прошлом году на выставке Tokyo Mobility Show японский автопроизводитель Mazda показал концепт-кар Iconic SP, который, по слухам, был предвестником некоего нового спортивного автомобиля бренда из Хиросимы. С тех пор в Сеть утекли некоторые детали этого патента, давшие повод полагать, что речь идет о возрожденном купе RX-7. 

На днях японский журнал «BestCar» раскрыл об этой перспективной задумке «Мазды» первые сведения, попутно показав, как будет выглядеть эта машина вживую.

02 RX7 Iconic F 240826 SO 1

В отчете инсайдеров говорится, что машина получит современный дизайн, использующий все последние наработки компании. Купе обзаведется узкими светодиодными фарами, покатым капотом, глубокой выемкой под решетку радиатора фирменной формы, а также широкими крыльями и спрятанными в стойках дверей ручками.

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По новым слухам, возрожденный RX-7 будет работать от роторного двигателя, но совершенно другого по сравнению с тем, что машина использовала раньше. В качестве маховика в нем выступит электромотор на 25 кВт. Новый силовой агрегат будет способен работать в режиме внутреннего сгорания и даже электрическом варианте в течение коротких промежутков времени и сможет выдавать до 350 лошадиных сил. Емкость аккумулятора пока неизвестна, но сам блок хотят расположить за двумя сиденьями сзади. 

Снимок экрана 2024 08 26 в 09.12.00

Благодаря конструктивному решению японские инженеры смогут сделать автомобиль легче на 100 кг, чем предполагалось ранее, так что его масса составит примерно 1350 кг.

Ожидается, что цены на преемника оригинального RX-7 будут начинаться от 6-7 миллиона иен, что эквивалентно суммам в 3,8 – 4,4 миллиона рублей. 

Новое спортивное купе Mazda будет запущено в производство в 2026 году. 

Источник:BestCar
Фото:BestCar

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