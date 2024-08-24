Шестое поколение Mitsubishi L200 теперь в России: сколько стоит новый пикап

Пикап L200 занимает в линейке моделей Mitsubishi особое место. Рамный «проходимец» ценится за свои утилитарные качества, за которые его скупают огромными тиражами по всему миру. В России он не был представлен уже несколько лет, но недавно вернулся в своем актуальном, шестом поколении.

Редакция Daily-Motor.Ru провела анализ предложений автосалонов, торгующих продукцией альтернативного импорта, выяснив, что в списке их лотов появился новый Mitsubishi L200. Это 4-дверные леворульные машины 2024 года выпуска с безальтернативным 2,4-литровым дизельным мотором в промежуточной версии, в которой отдача этого двигателя равна 184 лошадиным силам, а максимальный крутящий момент составляет 430 Нм.

Силовой агрегат L200 трудится с 6-диапазонной автоматической коробкой передач и системой полного привода Super Select 4WD-II с блокировкой дифференциала, «понижайкой» и семью предустановленными режимами езды в зависимости от выбранного типа покрытия.

В новом поколении L200 сохранил рамную конструкцию, а также был доработан с точки зрения работы его подвески, что позитивным образом сказалось на ездовых характеристиках автомобиля. Кроме того, машина выросла в габаритах, но при этом снизила массу.

Цены на новые L200 в России начинаются от 5 миллионов 749 тысяч рублей.