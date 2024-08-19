Новый Mitsubishi Pajero Mini показался на первых неофициальных изображениях

Внедорожник Pajero Mini сняли с производства в 2012 году. Затем та же самая судьба ждала и более крупного родственника «Паджеро». Новые слухи говорят о том, что эта модель может вернуться в строй. И в перспективе захватить с собой мини-версию.

Японский журнал «Response» опубликовал первые неофициальные рендеры возрожденного Pajero Mini, а также назвал его главного конкурента.

По задумке художников портала «Страны восходящего солнца», который специализируется на сплетнях, в грядущем поколении «Паджеро Мини» предстоит получить новый фирменный дизайн марки, который был опробован ранее в модели L200/Triton.

Внедорожнику достанется двухуровневая оптика с вертикальными блоками основного света и полосами ДХО, X- образное обрамление прямоугольной решетки радиатора, пластиковые накладки на бамперах и дверях, часть из которых будет выкрашена в серебристый цвет, дополнительная пара дверей сзади, рейлинги на крыше и компактные колеса с необычным рисунком.

Рендер нового поколения Mitsubishi Pajero Mini

Разработкой машины, по слухам, Mitsubishi сейчас занимается совместно с Nissan. Ожидается, что внедорожник разделит платформу с компакт-карами Nissan Dayz и Mitsubishi eK Wagon, а также сменит компоновку привода с заднего на передний для снижения веса.

Приводить в движение новый Pajero Mini, если он действительно увидит свет, будет атмосферная рядная «тройка» объемом 660 кубических сантиметров, у которой также может быть турбированная версия.

Мировая премьера преемника «Паджеро Мини» ожидается в 2025 году. Главным конкурентом этой модели японские СМИ видят внедорожник Suzuki Jimny.