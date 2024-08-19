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Как заставить людей не парковать машины слишком близко к своей: необычный лайфхак

В Сети обсуждают неотривиальный способ из Великобритании

Текст: Алиса Шашкова
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Далеко не все водители стремятся парковать машины идеально и оставлять достаточно бокового интервала между другими автомобилями на стоянке. Нередко это приводит к разного рода негативным моментам и даже конфликтам.

Впрочем, один из жителей Великобритании нашел способ избавиться от этой проблемы. Лайфхак был опубликован в соцсетях и тут же стал вирусным, собрав 36 тысяч лайков и комментариев.

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Способ оказался максимально прост. Мужчина сделал наклейку на боковое стекло своего автомобиля, которая гласила следующее:

«Пожалуйста, не паркуйтесь слишком близко. Я ТОЛСТЫЙ».

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Стикер привел в восторг пользователей интернета, которые тут же начали выяснять, где им купить такую же наклейку.

В то же время другие комментаторы рассказывали собственные истории о том, как им приходилось подолгу ждать владельцев подперших их автомобилей, что затем выливалось в конфликтные ситуации.  

Фото:Соцсети

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