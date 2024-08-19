Mazda CX-5 нового поколения: приоткрылись свежие подробности

Кроссовер СX-5 с момента появления его в продаже в 2012 году стал бестселлером Mazda в сегменте SUV. В 2017-м эта модель перешла во второе поколение, которое затем (в 2021-м) пережило рестайлинг.

Если верить слухам, сейчас инженеры из Хиросимы работают над третьей генерацией этой модели, что опровергает информацию о намерении «Мазды» оставить в продаже лишь кроссовер CX-50 аналогичного размера.

Фото текущего поколения Mazda CX-5

Подробностей о новом CX-5 сейчас крайне мало, но некоторые инсайды все же периодически утекают в Сеть. Так, к примеру, по данным портала «CarsGuide» в Mazda создают собственную гибридную технологию, которая является альтернативой той, что сейчас использует CX-50 (она, напомним, принадлежит Toyota).

Ожидается, что это будет не подключаемый гибрид, а реальный конкурент Toyota RAV4 Hybrid.

Рендер нового поколения Mazda CX-5

Параллельно с традиционной гибридной технологией «маздовцы» работают над гибридом с роторным приводом, но он вряд ли найдет свое применение в следующем поколении CX-5.

Ожидается, что помимо гибрида список силовых агрегатов новинки включит в себя также традиционные ДВС, но дизельного мотора в нем точно не будет.

Как и прежде, конкурировать CX-5 предстоит с Kia Sportage, Hyundai Tucson, RAV4 и другими представителями этого сегмента.