Ищите автомобиль на всю жизнь? Покупайте Toyota

Анализ более 400 миллионов автомобилей показал, что если вы хотите приобрести машину, которая будет оставаться с вами очень долго, то лучшим выбором является продукция компании Toyota.

Исследование интернет-компании «iSeeCars», в котором оценивалась выносливость автомобилей и их способность с наибольшими шансами преодолевать отметку в 250 тысяч миль (то есть более 400 тысяч км пробега), включило в себя список из 30 лучших по этому показателю машин. И самое большое представительство в этом рейтинге оказалось за «Тойотами».

В ТОП-10 вошли сразу 7 представителей Toyota (в том числе машины суббренда Lexus).

Верхнюю часть списка лучших оккупировал пикап Toyota Tundra. Утверждается, что он проезжает 400 тысяч километров в 36,6% случаев.

Следом за ним идет внедорожник Sequoia с результатом в 36,4%, а тройку замыкает Toyota Tacoma (26,7%).

Четвертое место досталось бестселлеру сегмента SUV Toyota Highlander (25,9%), а Toyota Avalon (22 процента) и Lexus GX (20,7%) заняли восьмую и девятую позиции соответственно.