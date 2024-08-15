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Новый Mitsubishi Pajero Sport (2025) может выглядеть так

Он может появиться уже через год

Текст: Алексей Шмидт
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В июне Mitsubishi показала тизер будущих моделей, которые появятся до 2030 года. Среди затемненных изображений можно было заметить несколько автомобилей, по очертаниям похожих на внедорожники. Предполагается, что в их числе был и новый Pajero Sport. 

Взяв в основу этот тизер дизайнер «Эндрю Герреро», работающий на портал «Top Gear Philippines», показал, как будет выглядеть Pajero Sport 2025. 

Художник уверен, что в этом проекте Mitsubishi откажется от плавного изогнутого стиля в пользу более традиционной брутальной формы классического внедорожника. Спереди машина будет оснащена новыми узкими Т-образными светодиодными дневными ходовыми огнями, которые простираются внутрь к шильдику марки. 

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Основные блоки фар должны расположиться ниже ДХО, а по бокам появиться 4-угольные расширители арок, прикрытые пластиковым обвесом, и подножки для удобства попадания внутрь машины. 

Задняя часть нового Pajero Sport остается загадкой. В ней дизайнер решил использовать элементы концепта D:X, который считается предвестником свежей Delica. Автомобиль унаследовал у этого прототипа узкие Т-образные фонари, которые по рисунку соответствуют передним дневным ходовым огням, а также широкий бампер и почти вертикальную дверь багажника. 

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Технические характеристики новой генерации Pajero Sport еще ждут своего раскрытия, но журналисты считают, что машина будет использовать те же дизельные двигатели 4N16, что и актуальное поколение пикапа Mitsubishi Triton (L200). 

Премьера новинки может состояться в 2025 году. 

Фото:Andrew Guerrero/Top Gear Philippines

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