Ремни безопасности автомобиля могут скрывать о нем неприятные секреты

Далеко не все подержанные автомобили обладают полной историей, что затрудняет опыт их покупки. Негативные сведения о машинах могут «вычищаться» или попросту не попадать в специализированные сервисы, отлеживающие опыт их эксплуатации. А значит выяснить, что она была в серьезном ДТП бывает непросто.

Как правило, на скрытые повреждения автомобиль проверяют, осматривая его внешний вид и лакокрасочное покрытие кузова, но помочь в этом иногда могут даже его ремни безопасности. Существует два способа выяснить, как с помощью них можно проверить автомобиль на предмет участия в ДТП.

Первый заключается в том, чтобы выяснить дату изготовления ремня безопасности. В нижней части каждого из них находится производственная бирка, которая включает в себя название автопроизводителя, номер детали и дату производства. Если дата выпуска ремня гораздо позже, чем дата производства машины, то это может быть тревожным сигналом.

К примеру, если автомобиль выпущен в 2016 году, но на бирке указан 2019-й год, то с большой долей вероятности на машине срабатывали подушки безопасности с последующей заменой ремня безопасности.

Другой способ выяснить попадал ли автомобиль в ДТП с помощью ремня безопасности связан с проверкой его преднатяжителя. Делается это очень просто – если оттянуть ремень безопасности, а затем отпустить его, он должен автоматически возвращаться обратно в стойку.

В случае, если ремень провисает, это еще один признак того, что транспортное средство попадало в аварию, в которой преднатяжители получили повреждения.