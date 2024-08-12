Владелец кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross пожаловался, что его машина постоянно ломается

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross считается одним из лучших автомобилей в своем сегменте, но хвалят машину далеко не все ее обладатели. Недавно в соцсетях завирусилось видео, в котором владелец этого «паркетника» 2022 года выпуска раскритиковал как саму компанию, так и машину за постоянные поломки.

Пользователь с ником «@chicagoridgeadventures» опубликовал в TikTok сюжет, в котором оставил отзыв на Eclipse Cross. И он оказался полон разочарований.

По словам мужчины, машина оставляла его и его семью в затруднительном положении не менее восьми раз. Но все стало еще хуже, когда он перестал заводиться сразу после того, как он записал этот разгромный видеоролик.

Учитывая, что автомобиль является практически новым, можно было предположить, что компания устранит все проблемы. Однако автопроизводитель отказывается заменить машину на новую и утверждает, что починить ее также не представляется возможным:

«Он (кроссовер – Daily-Motor.Ru) одна большая проблема. Каждые пару недель он просто умирает. И так продолжается на протяжении месяцев».

По словам владельца Eclipse Cross, дилерский центр проверил все, что только можно (от коробки передач до проводки), но не может понять, почему машина продолжает ломаться.

На момент публикации этого отзыва кроссовер проехал всего 29 тысяч миль, что соответствует 47 тысячам километров.