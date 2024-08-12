Новый Mitsubishi Pajero может появиться раньше, чем все думают

Mitsubishi до сих пор не подтвердила информацию о том, что работает над свежим поколением внедорожника Pajero, но зарубежная пресса продолжает раскрывать об этом проекте все новые и новые подробности.

На днях несколько источников сообщили, что долгожданная модель Mitsubishi дебютирует раньше, чем многие думали. Первоначально предполагалось, что Pajero вернется в строй в течение 2027 года, но теперь инсайдеры уверены – это произойдет в конце 2026-го.

Ожидается, что новинка кардинально поменяется как внешне, так и технически. Внедорожник может отказаться от прочного шасси с лестничной рамой в пользу несущего кузова платформы CMF-C/D альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которая уже задействована в таких моделях как Nissan Qashqai, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Outlander и Renault Koleos.

Вместе с «тележкой» новый Pajero может унаследовать у некоторых из этих моделей знакомый многим силовой агрегат. Речь идет о гибридной силовой установке на базе 2,4-литрового бензинового ДВС, отдачу которого увеличат со 183 л.с. до 387 лошадиных сил.

Другие подробности о новинке могут раскрыть совсем скоро. Долго хранить молчание о возрождении столь знаковой для компании модели Mitsubishi уже вряд ли сможет, ведь с появлением прототипов их нужно будет выводить на первые дорожные тесты.

Рендеры: Enoch Gonzales