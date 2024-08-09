AMG готовит новый супер-кроссовер: как он может выглядеть

Сегмент высокопроизводительных автомобилей продолжает расширение новыми электромобилями, которые с каждым годом способны достигать высот, немыслимых еще несколько лет назад. Вслед за гиперкарами пришел черед полностью электрических моделей, которые выстраиваются в очередь в самом популярном сегменте – кроссоверов.

Не оставаться в стороне от него решили в AMG, готовящие собственный супер-вседорожник, который бросит вызов таким высокопроизводительным моделям как: BMW XM, Porsche K1 и Lotus Eltre. Как может выглядеть такой автомобиль накануне показали независимые дизайнеры.

Художники портала «Motor1» представили новинку AMG в виде купеобразного вседорожника с обтекаемыми формами кузова и максимально эффективной аэродинамикой. Спереди машине достанется необычная оптика в виде бумерангов, состыкованная между собой светодиодной полосой, а также странного вида заглушка решетки радиатора с вертикальными полосами.

Клиновидная носовая часть основана на концепте электрического спорткара AMG Vision Concept 2022 года. Ее инженеры AMG разработали специально для наилучшего рассечения воздуха.

Длина новинки должна составить чуть больше 5 метров, а расстояние между осями будет равно 3 метрам. В качестве платформы машина задействует собственную архитектуру AMG, а приводиться в движение будет комплектом электромоторов, максимальная мощность которых составит более 1000 лошадиных сил.

Появление супер-кроссовера AMG ожидается в 2026 году.