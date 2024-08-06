Третье поколение Mazda CX-5 (2026) показано на реалистичном рендере

С момента появления в линейке Mazda кроссовера CX-5 (в 2012 году – Daily-Motor.Ru) этот «паркетник» стал настоящим бестселлером компании. Автомобиль продавался огромными тиражами и неизменно входил в списки самых популярных моделей в сегменте. На подходе находится уже третье поколение этого успешного кроссовера.

Накануне дизайнеры испанского издания «Motor» пофантазировали на тему его экстерьера, а также раскрыли первые подробности о техническом оснащении нового CX-5.

Актуальное поколение Mazda CX-5

Европейские художники уверены, что приверженность этой модели категории компактных SUV претерпит важный поворот. Дизайнеры из Хиросимы сделают ставку на более спортивный экстерьер с купеобразным силуэтом, намекающим на трансформацию из семейного вседорожника в молодежный.

В основу Mazda CX-5 2026 ляжет концепт-кар Ariata, представленный ранее в Китае. Машина сменит головную оптику, обзаведется более резкими линиями бампера и кузова, а также получит другие колесные диски и так называемые потайные дверные ручки.

Новое поколение Mazda CX-5 (неофициальный рендер)

Технические характеристики новой CX-5 пока засекречены. Единственное, что об этом можно сейчас сказать наверняка – у машины не будет дизельной версии. Вместо них к бензиновым ДВС примкнут электрифицированные агрегаты, работающие в составе мягкого-гибрида, а также подключаемые гибриды и самозаряжающиеся e-SkyActiv.

Пару двигателям, как и прежде, составят передний или полный привод. Премьера новой Mazda CX-5 должна состояться в первой половине 2026 года.