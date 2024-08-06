Новый недорогой кроссовер Mitsubishi, бьющий рекорды продаж, получил 5 звезд за безопасность

В августе прошлого года Mitsubishi представила свой совершенной новый бюджетный кроссовер XForce. Уже в первый месяц с начала приема заказов машина подверглась ажиотажному спросу, а к октябрю «паркетник» установил рекорд по количеству собранных заявок.

Недавно Mitsubishi XForce был проверен в рамках тестов ASEAN NCAP, пройдя целый список испытаний от пассивной до активной безопасности. И, что самое интересное, сумел заработать в этих процедурах максимально возможную оценку, которая оказалась не по силам большинству представителей его класса.

Фронтальный краш-тест позволил XForce получить высокий балл за защиту головы шеи бедер и ног пассажиров.

Аналогичная ситуация произошла с тестом на боковой удар, в котором манекены не получили никаких травм головы, шеи, нижних конечностей и грудной клетки. Общая оценка защиты передних пассажиров в машине составила 87%.

Почти идеальный балл XForce получил в том числе в тестах на безопасность детей-пассажиров, а также в испытаниях на лобовой и боковой удар. Кроме того, ему достались высокие оценки за крепления ISOFIX и простоту установки детских удерживающих устройств.

Кроме того, новинку похвалили за эффективность тормозов, работу автономной системы экстренного торможения в городских условиях и на высоких скоростях, технологии обнаружения «слепых» зон и защиту пешеходов.

Суммарный рейтинг, набранный Mitsubishi XForce в тестах, составил 79,15 баллов. Этого оказалось достаточно, чтобы присвоить кроссоверу оценку в 5 звезд за безопасность.