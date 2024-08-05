Опубликован список автомобилей, номинированных на премию «Автомобиль года 2025»

Несмотря на то, что до объявления победителей крупнейшей мировой премии в области автопрома «Автомобиль года» (The Car of The Year) остается еще немало времени, первые кандидаты на получение наград уже известны.
Организаторы этого ежегодного конкурса опубликовали список из 41 модели, представляющей 29 различных брендов. Что самое интересное, китайских автомобилей среди них становится все больше (в этом году их насчиталось сразу 7).
Шорт-лист включил в себя следующие модели:
1. Xpeng G6
2. Volvo EX90
3. Volkswagen Tiguan
4. Volkswagen Passat
5. Toyota Land Cruiser
6. Suzuki Swift
7. Smart #3
8. Skoda Superb
9. Skoda Kodiaq
10. Renault Symbioz
11. Renault Rafale
12. Renault 5
13. Porsche Macan
14. Polestar 4
15. Polestar 3
16. Opel Grandland
17. Opel Frontera
18. Mini Countryman
19. Mini Cooper SE
20. MG Cyberster
21. MG3
22. Mazda CX-80
23. Maserati Grecale
24. Maserati GranTurismo
25. Lexus LBX
26. Kia EV3
27. KGM Torres
28. Hyundai Santa Fe
29. Hyundai Inster
30. Ford Tourneo Courier
31. Ford Explorer
32. Fiat Grande Panda
33. Dacia Duster
34. Cupra Terramar
35. Cupra Tavascan
36. Citroen C3 Aircross
37. Citroen C3/e-C3
38. BYD Seal U
39. BMW X2/iX2
40. Audi Q6 e-tron
41. Alfa Romeo Junior
Все они отправятся в первый тур голосования 22 ноября, после которого в финале останется всего 7 моделей. Принимать решение о том, кто окажется «Автомобилем года 2025», предстоит 59 членам жюри из 22 стран Европы.
В прошлом году победителем премии стал Renault Scenic E-Tech.