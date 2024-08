Опубликован список автомобилей, номинированных на премию «Автомобиль года 2025»

Несмотря на то, что до объявления победителей крупнейшей мировой премии в области автопрома «Автомобиль года» (The Car of The Year) остается еще немало времени, первые кандидаты на получение наград уже известны.

Организаторы этого ежегодного конкурса опубликовали список из 41 модели, представляющей 29 различных брендов. Что самое интересное, китайских автомобилей среди них становится все больше (в этом году их насчиталось сразу 7).

Шорт-лист включил в себя следующие модели:

1. Xpeng G6

2. Volvo EX90

3. Volkswagen Tiguan

4. Volkswagen Passat

5. Toyota Land Cruiser

6. Suzuki Swift

7. Smart #3

8. Skoda Superb

9. Skoda Kodiaq

10. Renault Symbioz

11. Renault Rafale

12. Renault 5

13. Porsche Macan

14. Polestar 4

15. Polestar 3

16. Opel Grandland

17. Opel Frontera

18. Mini Countryman

19. Mini Cooper SE

20. MG Cyberster

21. MG3

22. Mazda CX-80

23. Maserati Grecale

24. Maserati GranTurismo

25. Lexus LBX

26. Kia EV3

27. KGM Torres

28. Hyundai Santa Fe

29. Hyundai Inster

30. Ford Tourneo Courier

31. Ford Explorer

32. Fiat Grande Panda

33. Dacia Duster

34. Cupra Terramar

35. Cupra Tavascan

36. Citroen C3 Aircross

37. Citroen C3/e-C3

38. BYD Seal U

39. BMW X2/iX2

40. Audi Q6 e-tron

41. Alfa Romeo Junior

Все они отправятся в первый тур голосования 22 ноября, после которого в финале останется всего 7 моделей. Принимать решение о том, кто окажется «Автомобилем года 2025», предстоит 59 членам жюри из 22 стран Европы.

В прошлом году победителем премии стал Renault Scenic E-Tech.